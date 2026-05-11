İBB’nin başvurusu sonuç verdi: Yerebatan Sarnıcı'nın tahliyesi durdu

Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi kararına İBB bileşenleri karşı çıkmış, daha önce yapılan açıklamalarda hukuki sürece başvurulduğu belirtilmişti.

Karara yönelik açılan davada mahkeme, dava sonuçlanana dek tahliye işleminin uygulanmamasına hükmetti. Bu kapsamda Fatih Kaymakamlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yasal savunma süresi sona erene dek yürütme durduruldu.

Mahkeme, tahliye işleminin yürürlükte olması halinde "telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, X hesabında karara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Yerebatan Sarnıcı İstanbullularındır! Mahkemenin, tahliye işleminin telafisi imkansız zararlar doğuracağına hükmederek yürütmeyi durdurma kararı vermesi İstanbulumuz adına sevindiricidir. İBB Miras ile büyük emek vererek restore ettiğimiz bu dünya mirası, asıl sahibi olan İstanbul halkında kalmaya devam edecek. 1 TL’lik giriş ücretimizle tüm vatandaşlarımızı bu eşsiz mirası görmeye bekliyoruz."