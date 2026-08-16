İBB'nin genç şehir plancısı Tokyo-İstanbul uçağında hayatını kaybetti

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Türk Hava Yolları'nın Tokyo-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağında bir yolcu, uçuş sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Uçakta kabin ekibi tarafından müdahale edilen yolcunun, İstanbul Planlama Ajansı'nda görev yapan şehir plancısı Müge Yorgancı Ozar olduğu öğrenildi.

Uçuş sırasında fenalaştı

Hava Sosyal Medya'nın aktardığı bilgilere göre, Tokyo'dan İstanbul'a hareket eden Türk Hava Yolları uçağında seyahat eden bir yolcu uçuş sırasında rahatsızlandı. Duruma müdahale eden kabin ekibinin tüm çabalarına rağmen yolcunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaşanan olayın ardından uçak herhangi bir havalimanına yönlendirilmedi ve İstanbul'a inişini gerçekleştirdi.

Müge Yorgancı Ozar'ın vefatı, görev yaptığı İstanbul Planlama Ajansı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üzüntüye neden oldu.

Mahir Polat'tan başsağlığı mesajı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meslektaşı Müge Yorgancı Ozar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Polat, paylaşımında Ozar'ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. İPA Başkanı Buğra Gökce'nin de Ozar'ın ardından başsağlığı mesajı yayımladığı belirtildi.