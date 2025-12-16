İBB'nin ücretsiz ALES ve DGS hazırlık kurslarına başvurular başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) ücretsiz olarak verilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) hazırlık kurslarına başvurular başladı. Hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak yapılacak dersler, 29 Aralık'ta başlayıp 26 Haziran 2026'da sona erecek.
İBB, sınavlara hazırlanan gençlere yönelik desteklerini sürdürüyor. Belediyenin Ders Atölyeleri projesi kapsamında, üniversite öğrencileri ile mezunlara yönelik ALES ve DGS hazırlık kursları açılacak.
Eğitimler; Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi, Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi ile Küçükçekmece Filenin Sultanları Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek. Atölyelerde Türkçe, matematik ile sözel ve sayısal mantık dersleri verilecek.
Kurslara katılmak isteyenler, "https://dersatolyeleri.ibb.istanbul/" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.