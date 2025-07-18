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İBB’ye İGDAŞ’tan 2 milyar lira borçlanma yetkisi

İBB Meclisi, hizmetlerin aksamadan sürmesi amacıyla İBB'nin İGDAŞ'tan 2 milyar lira borçlanma talebini oy birliğiyle kabul etti.

Haber Merkezi
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İBB’ye İGDAŞ’tan 2 milyar lira borçlanma yetkisi
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İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğünce gündeme getirilen, hizmetlerin kesintiye uğramadan devam edebilmesi adına yeni finansman kaynaklarının temin edilmesi gerektiği hususu görüşüldü.

İBB'nin 2025 yılı mali bütçesi kapsamında 2 milyar lira tutarındaki borçlanmanın İGDAŞ'tan yapılabilmesi talep edildi.

Yapılan oylamada, borçlanma talebi oy birliğiyle kabul edildi.

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