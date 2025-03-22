İBB'ye soruşturma: Mehmet Ali Çalışkan da gözaltında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör soruşturması kapsamında aranan isimler arasında yer alan Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı olan isimlerden Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "kent uzlaşısı" soruşturması sürüyor.
Emniyet'e götürüldü
Soruşturma kapsamında Çalışkan da İstanbul'da gözaltına alındı.
Mehmet Ali Çalışkan, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.