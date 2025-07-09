İBB'ye yeni operasyon! 10 kişi daha gözaltına alındı

İBB'ye "yolsuzluk "soruşturması kapsamında 10 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ. çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or, Ümit Polat hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler bu sabah gözaltına alındı.

İBB yolsuzluk soruşturması

Soruşturmalar, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı ihalelere ve edimlerin ifasına fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet alma/verme ve suç örgütüne üyelik iddiaları üzerine yoğunlaşıyor. Farklı suç örgütlerinin de adının geçtiği bu soruşturma kapsamında, çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Son güncel bilgilere göre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü de "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlamalarıyla tutuklanan isimler arasında yer alıyor.

Soruşturmada bazı iş insanlarının "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak itiraflarda bulunduğu ve rüşvet çarkına dair detaylı bilgiler verdiği de basına yansıdı.

Özellikle 3 milyarlık alacak için 232 milyon TL rüşvet verildiği iddiaları gündeme geldi. Ayrıca, belediyelere iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat taleplerinde bulunulduğu ve bu paraların bazı belediye yetkililerine ulaştırıldığı öne sürülüyor.

Emniyet güçleri, soruşturma kapsamında yüzlerce saatlik güvenlik kamerası kaydı incelemiş ve teknik takip yoluyla deliller toplamıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 130'u aşmış durumda.