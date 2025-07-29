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İBB'ye yeni operasyon: İETT Genel Müdürü ve 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen 20 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi
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İBB'ye yeni operasyon: İETT Genel Müdürü ve 25 kişi hakkında gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 25 şüphelinin, örgütün İSFALT ve İETT'den aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi.

Söz konusu ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan bazı isimler şöyle:

İrfan Demet - Genel Müdür

Kazım Taylan Sever - Araç Bakım Onarım Daire Başkanı

Halil İbrahim Kaya - İkitelli Garaj Müdürü

Ali Haydar Topçu - Muhabese Müdürü

Şeymus Oral - Mali İşler Daire Başkanı

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