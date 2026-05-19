İBB'ye yeni operasyonda 11 kişi tutuklandı

18 Mayıs günü İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Daire Başkanı Ayhan Taş, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er'in de bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Bir kişiye ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan isimler şöyle:

Daire Başkanı Ayhan Taş

Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er

Tekniker Erkan Kavlak

Teknik Şartnameyi Hazırlayan Erkan Koç

Elektronik Sistemler Müdürü Hakan Çakır

Teknik Şartnameyi Hazırlayan İbrahim Yaşaroğlu

Mühendis Menderes Çakmak

Teknik Şartnameyi Hazırlayan Muhammet Sertaç Kazıcı

Teknik Şartnameyi Hazırlayan Niyazi Baştürk

İnform firmasının ortağı Zeynep Düşmez

Koloni İnşaat firmasının yetkilisi İhsan Sabri Kurtuluş