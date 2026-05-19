İBB'ye yeni operasyonda 11 kişi tutuklandı
İBB'ye yönelik yürütülen "ihalede usulsüzlük" soruşturmanda gözaltına alınan 12 kişiden 11 kişi tutuklandı. Sağlık sorunları bulunan bir kişiye ise ev hapsi verildi.
18 Mayıs günü İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Daire Başkanı Ayhan Taş, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er'in de bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Bir kişiye ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan isimler şöyle:
Daire Başkanı Ayhan Taş
Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er
Tekniker Erkan Kavlak
Teknik Şartnameyi Hazırlayan Erkan Koç
Elektronik Sistemler Müdürü Hakan Çakır
Teknik Şartnameyi Hazırlayan İbrahim Yaşaroğlu
Mühendis Menderes Çakmak
Teknik Şartnameyi Hazırlayan Muhammet Sertaç Kazıcı
Teknik Şartnameyi Hazırlayan Niyazi Baştürk
İnform firmasının ortağı Zeynep Düşmez
Koloni İnşaat firmasının yetkilisi İhsan Sabri Kurtuluş