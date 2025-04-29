İBB'ye yolsuzluk soruşturması: 52 kişi adliyeye sevk edildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltındaki 52 kişi adliyeye sevk edildi.
İBB'ye yönelik operasyonun ikinci dalgasında gözaltına alınan 52 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 52 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonların ikinci dalgasında cumartesi sabahı şafak vakti yeni baskınlar yaşanmış, 52 kişi gözaltına alınmıştı.
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten, Murat Ongun'un eşi Gizem Ongun, Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Cevat Kaya gibi isimlerin gözaltına alındığı operasyonda 52 kişinin emniyet ifadeleri sona erdi.
Şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.