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İbrahim Kaboğlu, İstanbul Barosu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, İstanbul Barosu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Haber Merkezi
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İbrahim Kaboğlu, İstanbul Barosu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
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Kaboğlu, baronun teras katında düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Barosu avukatlarının tüm Türkiye'nin avukatlarına seslenerek, hak ihlallerine sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Baro mensuplarının hep beraber yola çıktıklarını belirten Kaboğlu, "Hepimizin yolu açık olsun. Beni layık gören, birlikte çalışma önerisinde bulunan sizler, buradaki ve buraya gelemeyen yüzlerce, binlerce avukat arkadaşın yapmış oldukları öneriden onur duyduğumu ve hepimiz, ben değil biz, birlikte çalışmaktan onur duyacağımızı, başaracağımıza olan inancımı sizinle paylaşarak tekrar vurguluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaboğlu'na başkan adaylığı konusunda çağrı yapan Değişim İçin Avukatlar Grubu adına konuşan Büşra Çakır ise İstanbul Barosu yönetiminin duyarsız, etkisiz, avukata ve avukatlık mesleğine yabancı halde karşılarında durduğunu söyledi.

Toplantıya çok sayıda avukat katıldı.

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