İbrahim Kalın’ın yerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Kılıç atandı
Daha önce Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapan Aktif Çağatay Kılıç, Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirildi.
Öte yandan dün gece İletişim Başkanlığının twitter’dan duyurduğu atamaların bir kısmı Resmi Gazete’de yayımlandı. Savunma Sanayi Başkanlığına ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, İstanbul Valiliğine, Gaziantep Valisi Davut Gül’ün atanmasına ilişkin kararlar yayımlandı.
Sosyal medyadan duyurulan İbrahim Kalın’ın MİT Başkanlığına, Musa Avsever’in Genelkurmay Başkanlığına atamalarına ilişkin atama kararları ise henüz yayımlanmadı.
Öte yandan Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile 13 üniversiteye de rektör ataması yapıldı.