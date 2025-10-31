İbrahim Özkan kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan neden gözaltına alındı?

  1. Ekonomim
İbrahim Özkan kimdir? Tutukluluğu devam eden Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan da gözaltına alındı. Yaşanan gelişmelerin ardından İbrahim Özkan kimdir neden gözaltına alındı gibi sorular gündeme geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı. 1975 yılında Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde dünyaya gelen Özkan, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde MHP’nin Sancaktepe Belediye Başkan adayı olarak yarıştı. 2017’de İYİ Parti Sancaktepe Kurucu İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Özkan, aynı zamanda Trabzonspor’un kongre üyesi olarak da biliniyor. İşte İbrahim Özkan’ın biyografisi ve kariyerine dair detaylar.

İbrahim Özkan kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi İbrahim ÖZKAN 1975 Trabzon Köprübaşı doğumludur. 1987 yılında hafızlık icazetini aldı. Endüstri Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Yangın ve Afet Yönetimi alanında yurtiçi ve yurtdışında çalışmaları oldu.

Türkiye Yangınla Mücadele Vakfı, Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği ile BNU Bizim Neslin Uşakları Derneği üyesidir. 2009 ve 2014 yıllarında yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı oldu. 2017 yılında İyi Parti Sancaktepe kurucu ilçe başkanı olarak görev yaptı.

2019 yerel seçimlerinde Sancaktepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Bağımsız Meclis Üyesi olmuştur. İbrahim Özkan İBB Başkan Danışmanı olarak görevine devam etmekte olan İbrahim Özkan ayrıca Trabzonspor kongre üyesidir. ÖZKAN profesyonel futbol oynamış, yelken sporu ve dalgıçlık yapmıştır. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Özkan İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir.

İbrahim Özkan neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı. Aynı zamanda eski İYİ Partili olan Özkan'ın ifadesinin alınacağı bilgisine ulaşıldı.

 

