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İbrahim Tatlıses duyurdu: Aydemir Akbaş yoğun bakıma alındı

Sanatçı İbrahim Tatlıses, oyuncu Aydemir Akbaş'ın yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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İbrahim Tatlıses duyurdu: Aydemir Akbaş yoğun bakıma alındı
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Oyuncu Aydemir Akbaş, hastaneye kaldırıldı. Evinde baygın bulunan Akbaş'ı yakınlarının hastaneye götürdüğü belirtildi.

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yoğun bakımda tedavisi süren Akbaş ile ilgili bir açıklama yaptı. Tatlıses, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş, şu anda yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden dua bekliyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından kansere yakalandığını açıklamıştı

Aydemir Akbaş, geçtiğimiz yılın ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kansere yakalandığını söylemişti. Akbaş, "Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim. Yazmaya ve çalışmaya devam" demişti.

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