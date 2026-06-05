İbrahim Tatlıses yeniden hastaneye yatırıldı
Sanatçı İbrahim Tatlıses, son aylarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu edilen 78 yaşındaki Tatlıses'in Ankara'da bir hastaneye yatırıldığı öğrenildi.
İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ciddi enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen Tatlıses'in operasyonu başarılı geçmişti.
Tedavi sürecinin ardından Tatlıses, 22 Nisan'da doktorlarının kontrolünde hastaneden taburcu edilmişti.
Fizik tedavi programı alacak
Şu sıralar evinden dinlenen sanatçıdan yeni haber geldi.
Seyhan Erdağ'ın özel haberine göre; ünlü isim, uzun süre hareketsiz kalması sebebiyle Ankara'da bir hastaneye yatırıldı. Tatlıses'in bu hastanede uzman hekimler gözetiminde kapsamlı bir fizik tedavi programı alacağı öğrenildi.
Gelen haberle birlikte ünlü sanatçının hayranlarından "geçmiş olsun" mesajları yağdı.