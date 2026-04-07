İbrahim Tatlıses yoğun bakıma kaldırıldı! Hastaneden açıklama geldi

İbrahim Tatlıses korkuttu. Yurt dışı konserleri sonrası İstanbul'daki evinde rahatsızlanan sanatçı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının haberini alan yakınları hastaneye koştu.

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, "Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine saat 11:20'de tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır" dedi.