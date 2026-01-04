  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İbrahim Tatlıses'e saldırının azmettiricisi Uçmak, izinli olarak cenazeye katıldı
Takip Et

İbrahim Tatlıses'e saldırının azmettiricisi Uçmak, izinli olarak cenazeye katıldı

İstanbul'da 15 yıl önce türkücü İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırının azmettiricisi olduğu suçlamasıyla tutuklanıp, ceza alan Abdullah Uçmak, cezaevinden izinli olarak çıkıp, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir yakınının cenazesine katıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İbrahim Tatlıses'e saldırının azmettiricisi Uçmak, izinli olarak cenazeye katıldı
Takip Et

Türkücü İbrahim Tatlıses'in 15 yıl önce İstanbul'da yaralandığı silahlı saldırının azmettirici olarak tutuklanıp, yargılandığı davada hüküm giyen Abdullah Uçmak, cezasını çektiği Tekirdağ Cezaevi'nden izinli olarak çıkıp Kadirli'de bir yakınının cenazesine katıldı.

Jandarma personeline kelepçeyle bağlı olarak törene katılan Uçmak, taziye ziyareti yaptı. Ziyaret sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

İbrahim Tatlıses'e saldırının azmettiricisi Uçmak, izinli olarak cenazeye katıldı - Resim : 1

Uçmak, ziyaretinin ardından yeniden cezaevine götürüldü.

Satılık konut ilanları için elektronik ilan sistemi geliyorSatılık konut ilanları için elektronik ilan sistemi geliyorEkonomi
Milyonları ilgilendiriyor: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte 4 senaryoMilyonları ilgilendiriyor: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte 4 senaryoEkonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 4 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 4 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Beyaz Saray’dan dikkat çeken Maduro videosu: 'Şüpheli yürüdü'Beyaz Saray’dan dikkat çeken Maduro videosu: 'Şüpheli yürüdü'Dünya

 