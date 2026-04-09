İbrahim Tatlıses'in ameliyat olacağı tarih belli oldu
Hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses'in cumartesi günü safra kesesi ameliyatı olacağı öğrenildi.
İbrahim Tatlıses, yurt dışı konserlerinin ardından yakalandığı ağır bir enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.
Yoğun bakımda tedavisi devam eden İbrahim Tatlıses'in son olarak ameliyat tarihi açıklandı.
Sabah'ın aktardığına göre, Tatlıses'in cumartesi günü safra kesesi ameliyatı olacağı belirtilirken, operasyon öncesinde enfeksiyonun kontrol altına alınması için tedavisinin sürdüğü bildirildi.