  3. İç hat uçuşlarında son 4 günde 6 bomba ihbarı yapıldı!
İç hat uçuşlarında son 4 günde 6 bomba ihbarı yapıldı!

Türkiye’de yapılan uçuşlarda bomba paniği yaşandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine uçan uçaklara, son 4 günde 6 ihbar geldi. Şüphelilerin klon telefonlarla ihbarı gerçekleştirdikleri belirlendi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yapılan uçuşlarda, son 4 günde birçok asılsız bomba ihbarı yapıldı. Klon telefonlarla ihbarları yapan 6 kişi gözaltına alındı. 2'si tutuklandı.

6 uçak seferine son 4 günde, 6 sahte bomba ihbarı yapıldı.

6 il için asılsız ihbar yapıldı

Tümü asılsız çıkan ihbarlar Adıyaman, Batman, Sivas, Konya, Gaziantep ve Çukurova havalimanlarına sabit hat üzerinden geldi.

İhbarlar üzerine emniyet istihbarat ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi ortak bir çalışma yürütttü.

Bomba ihbarını tek bir kişi yaptı

Çalışma sonucunda ihbarların bir şahıs tarafından yapıldığı, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından tespit edildi.

Şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Telefonun klonlandığı ortaya çıktı 

NTV'den Ahmet Ergen'in haberine göre, şüphelinin telefonunda yapılan araştırma ve sorgulamada telefonunun klonlandığı, ihbarların başka kişiler tarafından yapıldığı tespit edildi.

Ardından da ihbarları yapan 6 kişi gözaltına alındı.

5 çocuk havayollarını karıştırdı

Şüphelilerden 5'inin yaşının 18'den küçük olduğu ortaya çıktı. 5 çocuktan 2'si "tehdit, şantaj, kişisel verileri çalmak" suçlarından tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

