İçişleri Bakan yardımcısının kardeşi dahil dokuz kişi serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş ve Esenyurt Belediyesi'ne başlatılan 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş, beraberindeki 8 kişiyle birlikte tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul'da Aziz İhsan Aktaş, elebaşılığını yaptığı iddia edilen suç örgütünün belediye başkanları ve üst düzey belediye yöneticilerine rüşvet verdiği iddia edildi.

İddianın ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Akpolat hakkında tutuklama talebi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gündür gözaltında tutulan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile 'suç örgütü kurmak suçundan' yargılanan İhsan Aktaş'ın beraberindeki 31 kişi, bugün tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.