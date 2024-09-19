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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Narin Güran cinayeti açıklaması

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolup 8 Eylül'de ölü bulunan Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konunun yargıda olduğunu belirterek, "Bizde sizler gibi bekliyoruz. Hep beraber sonucun ne olduğunu göreceğiz. Adalet tecelli edecek" dedi.

Haber Merkezi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Narin Güran cinayeti açıklaması
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın (8) öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Yenge Hediye Güran'la birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 12' ye yükseldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir otelde düzenlenen programda, gazi ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. Program sonrasında Yerlikaya, Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin basın mensuplarının sorusu yanıtladı.

"Konu adliyede, bu kadar basit"

Yerlikaya yürütülen soruşturmayla ilgili “Konu adliyede, bu kadar basit. Yargı süreçlerin tamamı şu anda orada. Bizde sizler gibi bekliyoruz. Hep beraber sonucun ne olduğunu göreceğiz. Tekrar ediyorum, hep birlikte adliyede neler olacağını göreceğiz. Adalet tecelli edecek, bundan hiç şüpheniz olmasın.” dedi. 

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