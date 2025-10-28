İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Sındırgı açıklaması: Dört ve üzeri 12 artçı meydana geldi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgede yaptığı açıklamada can kaybı olmadığını, 26 kişinin hafif yaralandığını duyurdu.

Yerlikaya, Sındırgı’da AFAD’a 507 çağrı geldiğini, bunlardan 30’unun hasar ihbarı olduğunu belirtti. İlçede 4 ve üzeri büyüklükte 12 artçı sarsıntı yaşandığını söyleyen Bakan, “Erken saatlerden itibaren hasar tespit çalışmaları başladı. Yıkılan 4 binadan 3’ünde kimse yaşamıyor” dedi.

"Metrekareye 68 kilogram yağmur yağdı"

Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:

"100 adet yaşam konteynırını buraya getirdik. Tespitler biter bitmez gerekenleri yapacağız. Dün yağmur güçlüydü, metrekareye 68 kilogram yağmur yağdı.

Deprem anından hemen sonra, doğal olarak korku ve endişeyle evlerine girmek istemeyen 82 vatandaşımız, dün valiliğimiz tarafından camilerde, okullarda ve konferans salonlarında misafir edildi. 2 bin battaniye dağıttık.

Ayrıca şu anda elimizde, gerektiğinde dağıtılmak üzere veya taleplere göre kullanılabilecek 18 bin battaniye stoğu bulunmaktadır.

Enerjiyle ilgili olarak da şunu belirtmek isterim: Sındırgı’da depremin ardından ilk bir buçuk saat boyunca elektrik kesintisi yaşandı. Ancak Enerji Bakanlığımız süratle aksiyon alarak elektriği yeniden sağladı. Şu an için enerjiyle, yani elektrikle ilgili herhangi bir sorun söz konusu değildir.

"Ulaşım veya altyapı problemi bulunmamaktadır"

Haberleşme grubumuzun bize aktardığı bilgiye göre, depremin ilk anından bu yana haberleşmeyle ilgili herhangi bir problem yaşanmamıştır. Buna rağmen AFAD, her zamanki tedbirli yaklaşımıyla 9 geçici baz istasyonunu da bölgeye getirmiştir.

Yangın grubumuz, Sındırgı’da bir yangın vakası rapor etmiş ve bu yangın, itfaiye ekiplerimiz tarafından süratle ve başarıyla söndürülmüştür.

Ulaşım ve altyapı grubumuzun raporuna göre, an itibarıyla Sındırgı’da herhangi bir ulaşım veya altyapı problemi bulunmamaktadır."