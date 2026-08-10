İçişleri Bakanı Çiftçi, Bulgaristan'da temaslarda bulunacak

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın Bulgaristan'da ilk olarak İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile bir araya gelecek.

Görüşmede, başta organize suç örgütleri olmak üzere Türkiye ve Balkanlar'da güvenliği tehdit eden yeni nesil suç yapılanmalarıyla mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak.

İki bakan, görüşmenin ardından yeni nesil organize suç yapılanmalarına karşı ortak mücadeleye ilişkin basına açıklama yapacak.

Görüşmelerde yaz aylarında sınır geçişlerinin kolaylaştırılması ve kara yolu ticaretinin daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesine yönelik konular da değerlendirilecek.

Program kapsamında Türkiye ile Bulgaristan arasında işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptı da imzalanacak.

Bakan Çiftçi, Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğünü de ziyaret edecek.

Başmüftü Ahmed Hasanov ile görüşerek Bulgaristan'da yaşayan Müslüman toplumuna ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunacak olan Çiftçi, Sofya'daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğini ve ardından Banyabaşı Camisi'ni ziyaret ederek programını tamamlayacak.