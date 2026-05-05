İçişleri Bakanı Çiftçi: Gaziantep ve Şanlıurfa'ya 150 milyon TL afet desteği sağlandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası meydana gelen hasar nedeniyle iki ile toplamda 150 milyon TL bütçe gönderildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Gaziantep ve Şanlıurfa illerimizde meydana gelen etkili yağışlar ve fırtına afetinin yol açtığı hasarların giderilmesi kapsamında ilk etapta yaraların sarılması için Gaziantep Valiliği emrine 100 milyon TL, Şanlıurfa Valiliği emrine 50 milyon TL gönderilmiştir." ifadelerini kullandı

Bakan Çiftçi'nin açıklaması şu şekilde;

"Gaziantep ve Şanlıurfa illerimizde meydana gelen etkili yağışlar ve fırtına afetinin yol açtığı hasarların giderilmesi kapsamında acil ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirleri hayata geçiriyoruz.

Bu kapsamda ilk etapta yaraların sarılması için Gaziantep Valiliği emrine 100 Milyon TL, Şanlıurfa Valiliği emrine 50 Milyon TL gönderilmiştir.

Bu vesileyle Afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

