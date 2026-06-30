İçişleri Bakanı Çiftçi, Suriyeli mevkidaşı Hattab ile Şam'da görüştü

Görüşmede, Türkiye ile Suriye arasında güvenlik, kamu düzeni ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik işbirliği konuları ele alındı.

Bakanlar, trafikte elektronik denetleme sistemlerinin kurulması, plaka tanıma ve parmak izi tanıma teknolojilerinin yaygınlaştırılması, pasaport ve kimlik basım süreçlerinin geliştirilmesi ile güvenlik ekipmanları alanındaki işbirliği imkanlarını ele aldı.

Taraflar ayrıca, 112 acil çağrı ve ambulans ağının kurulması, uyuşturucuyla mücadele alanında tecrübe paylaşımı ve Suriyeli polislerin eğitimi başlıklarında işbirliği imkanlarını görüştü.

Tişrin Sarayı'ndaki görüşmeye Türkiye tarafından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Vali-Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Göç İdaresi Başkanı Muhammed Selami Yazıcı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan katıldı.

Suriye tarafında ise İçişleri Bakan Yardımcısı Abdülkadir Tahan, İdari ve Mali İşler Bakan Yardımcısı Basim el-Mansur, İnsan Kaynakları Bakan Yardımcısı Hüsam Fettuh, Göç ve Pasaport Dairesi Müdürü Osman Hilal ile çok sayıda yetkili görüşmede yer aldı.

İki bakanlık arasında yürütülen heyetler arası görüşmelerin tamamlanmasının ardından mutabakat zabıtlarının imzalanmasının beklendiği öğrenildi.

Bakan Çiftçi'nin, İçişleri Bakanı Hattab ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raed el-Salih'le temaslarda bulunması, daha sonra ise Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilmesi bekleniyor.