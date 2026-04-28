İçişleri Bakanı Çiftçi: Türkiye'de ormanların yüzde 65'i yangın riski altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve valilerin katılımıyla Ankara'da "orman yangınları koordinasyon toplantısı" düzenlendi.

Yaz sezonu öncesinde yangına hazırlık seviyesinin gözden geçirildiği toplantıda Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nün kasım ayından bu yana hazırlık halinde olduğu bilgisini verdi.

Bu yıl orman yangınlarıyla mücadeleye 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracının katılacağını söyleyen Yumaklı, "Sayısı 15 adet artan hava araçlarımızla birlikte havadan müdahale kapasitemiz 462 ton su atmaya yükselmiş durumda. Kara gücümüz de bin 953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinemiz sahada olacak" dedi.

Bakan ayrıca, personel sayısının da 3 bin artırılarak 28 bine çıkarıldığını kaydetti.

"Yangınların yüzde 91'i insan kaynaklı"

Türkiye'de orman yangınlarının başlıca insan hatasından kaynaklandığını ifade eden Yumaklı şöyle konuştu:

"2025 yılında çıkan orman yangınlarının yüzde 91'i doğrudan ya da dolaylı insan unsuru taşıdı. Yol kenarına atılan bir çöp, bir cam kırığı, tam söndürülmemiş bir piknik ateşi ya da ateşe verilen bir anız tarlası saatler içerisinde binlerce hektar alanı ve bu alan içerisindeki canlıları yok edebiliyor."

İçişleri Bakanı: Ormanların yüzde 65'i hassas nitelikte

Aynı etkinlikte söz alan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Türkiye'nin ormanlarının risk altında olduğuna işaret etti:

"Orman yangınları iklim değişikliği, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve insan kaynaklı ihmallerle birlikte çok daha geniş bir güvenlik ve afet yönetimi meselesi hâline gelmiştir. Bugün ülkemiz orman varlığının yaklaşık yüzde 65'ine tekabül eden 15 milyon hektarlık alan yangına hassas niteliktedir."

Bakan Çiftçi'nin verdiği bilgiye göre koordinasyon toplantısında katılımcılar, "önleyici tedbirler, risk haritaları, tahliye güzergâhları, su ikmal noktaları, araç envanteri, gönüllü kapasitesi ve bilgilendirme faaliyetleri" konularını ele aldı.