İçişleri Bakanı Çiftçi: Yılbaşına kadar bütün sokak köpekleri barınaklara alınacak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşına kadar bütün sokak köpeklerinin barınaklara toplanmış olacağını söyledi.
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) yöneticileri ve üyeleriyle İçişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Çiftçi, sokak köpeklerinin toplatılmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Bakan Çiftçi, “Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım” dedi.