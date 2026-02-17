İçişleri Bakanı Çiftçi'den Terörsüz Türkiye mesajı: Asla müsaade etmeyeceğiz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da düzenlenen 'Valiler Buluşması'nda öenmli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi'nin açıklamalardan öne çıkanlar;

“Türkiye hepimizin ortak vatanıdır. Her birimiz inanıyorum ki bu vatan aşkla bağlıyız. Özellikle ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı üzücü hadiseler, milli irademizin tecelligahı olan Gazi Meclis’imizin mehabetine yakışmamıştır. Milletimizin kardeşliğini pekiştiren sağduyulu bir duruş bizim ölçümüz ve prensibimiz olacaktır. Sabote edenlere izin vermeyeceğiz. Milletvekillerimiz yapılanları tasvip etmediklerini olaydan sonra da açıklamıştır.

Terörsüz Türkiye süreci

"Şimdi, 40 yılda elde ettiğimiz başarıları taçlandıracağımız bir sürecin içerisindeyiz. “Terörsüz Türkiye” süreciyle inşallah ülkemizi ayağındaki prangalardan ebediyen kurtarmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin güçlü desteğiyle bugünlere gelen süreçte önemli bir aşamadayız."

Uyuşturucu ve yasa dışı bahisle mücadele

"Bu hedefin sahadaki en görünür teminatı da güvenlik birimlerimizdir. Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz tam bir koordinasyon içerisinde, gece gündüz demeden ülkemizin huzuru için görev başındadır. Güvenlik güçlerimizin fedakârlıkları sayesinde suç örgütlerinden çetelere, terör örgütlerinden zehir ve insan tacirlerine kadar her alanda önemli başarılar elde ettik. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyorum. Kahramanlarımızın her birine yürekten teşekkür ediyorum."

"Diğer kurumlarımızla yakın koordinasyon içerisinde hareket edeceğiz"

"İçişleri Bakanlığı olarak yürütülen çalışmaların hedefine ulaşması için diğer kurumlarımızla yakın koordinasyon içerisinde hareket edecek, üzerimize düşenleri yapacak, hukuk devletinin gereğini her şartta uygulayacağız. Süreci sabote etmeye kalkışanlara ve milletimizin kardeşliğini hedef alanlara da asla müsaade etmeyeceğiz.

Değerli arkadaşlarım, uyuşturucuyla mücadele istikbalimizi temin etmenin en temel şartlarından biridir. Bu alanda daha güçlü, daha kararlı bir mücadele yürüteceğiz. Asayiş suçları ve organize suç örgütleriyle mücadelede de aynı irade geçerli olacaktır. Allah’ın izniyle tek bir çocuğumuzu dahi çetelere kaptırmama azim ve gayreti içerisinde olacağız. Kumar ve yasa dışı bahisle mücadelede de tavrımız nettir. Milletimizin alın terine göz dikenlere fırsat vermeyeceğiz.

Düzensiz göç, günümüzde en önemli güvenlik tehditlerinden biri olarak görülmektedir. Türkiye’nin göç yolları üzerindeki konumu nedeniyle bu alanda dikkatli ve sürdürülebilir politikalar uygulanması gerektiği, insan onurunu koruyan bir anlayışla mücadelenin kararlılıkla sürdüreceğiz"