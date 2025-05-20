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İçişleri Bakanı duyurdu: Kırmızı bültenle aranan dört şüpheli Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan dört şüphelinin Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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İçişleri Bakanı duyurdu: Kırmızı bültenle aranan dört şüpheli Türkiye'ye getirildi
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Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.B., S.D., M.T. ve E.Ö. Gürcistan'da yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu; 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.B., 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ve Yağma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D. 'Yakın Akrabayı Öldürme ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.T., 'Yağma ile Cebir, Tehdit veya Hileyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı."

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