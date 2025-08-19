İçişleri Bakanı: Hiçbir organize suç lideri Türkiye’de ellerini kollarını sallayarak gezemez

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün (18 Ağustos) kentteki bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından yaptığı açıklamada, çeşitli başlıklarda değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yerlikaya burada yaptığı konuşmada "Verdiğimiz mesaj net. Hiçbir organize suç liderinin ya da onların maşalarının ülkemizde barınmalarına, ellerini kollarını sallayarak gezmelerine müsaade etmeyiz" dedi.

"Interpol ile ilişkilerimiz her geçen gün daha güçleniyor"

Birçok ülkeyle sınır aşan suçlarla ilgili ortak operasyonlara imza attıklarını vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Son olarak Gürcistan'la ortak operasyon gerçekleştirdik. Kırmızı bültenle aradığımız suçluları Gürcistan’da yakaladık.

Biliyorsunuz nisan ayında Avrupa Polis Teşkilatı Europol ile Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'da, bu ülkelerin polis teşkilatlarıyla eş zamanlı olarak uyuşturucu tacirlerine yönelik 'Orkinos-Bulut' operasyonunu gerçekleştirmiştik.

İnterpol ile ilişkilerimiz her geçen gün daha güçleniyor. İnterpol-Europol Dairesi Başkanımız aynı zamanda İnterpol İcra Komitesi üyesi. Verdiğimiz mesaj net. Hiçbir organize suç liderinin ya da onların maşalarının ülkemizde barınmalarına, ellerini kollarını sallayarak gezmelerine müsaade etmeyiz.

Bu kabine dönemimizde 780'i kırmızı bülten, 312'si kırmızı difüzyon olmak üzere toplam 1092 yabancı kişiyi yakaladık."

"Düzensiz göç rotası değişmiştir"

Yasa dışı göçe ilişkin de konuşan Yerlikaya, "Ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır. Böylece düzensiz göç rotası değişmiştir" dedi.