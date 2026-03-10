İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bahçeli'yi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret, Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşti.

Çiftçi'nin, Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ettiği, İçişleri Bakanı olarak atanmasını kutlayan Bahçeli'ye teşekkür ettiği öğrenildi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.