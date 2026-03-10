İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bahçeli'yi ziyaret etti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret, Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşti.
Çiftçi'nin, Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ettiği, İçişleri Bakanı olarak atanmasını kutlayan Bahçeli'ye teşekkür ettiği öğrenildi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi Gazi Meclisimizdeki makamında ziyaret ettik.— Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) March 10, 2026
Nazik kabulleri ve İçişleri Bakanlığı görevimiz dolayısıyla ilettikleri hayırlı olsun dilekleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum.@dbdevletbahceli@MHP_Bilgi pic.twitter.com/krvBg0mVva