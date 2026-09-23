İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Manisa’daki okul saldırısı sonrası "okul güvenliği" talimatı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'da 3'ü ağır 11 kişinin yaralandığı okul saldırısına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Çiftçi, "Göreve Yeni Atanan Emniyet Müdürleri Toplantısı"na katıldı. Çiftçi, buradaki konuşmasında saldırının aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Emniyet müdürümüzü makamında olduğu kadar sokakta, çarşıda, okul çevresinde ve riskli mahallelerde de görmek istiyorum. Vatandaşımızı dinleyecek muhtarlarımızla, okul yöneticilerimizle, esnafımızla ve ailelerimizle sürekli temas halinde olacaksınız.

Turgutlu'da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çiziyorum, okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş-gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz.

Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek, risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkanlarımızı etkin kullanacaksınız.

İl milli eğitim müdürlüklerimizle koordinasyonunuzu güçlendirecek, okul irtibat görevlilerimizin etkinliğini artıracak, gerekli noktalarda devriye faaliyetlerini ve görünür polis varlığını güçlendireceksiniz.

Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir. Beşincisi, mağdurun yanında devletin gücünü ve şefkatini hissettireceksiniz."