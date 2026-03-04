İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den sınır kapıları açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle Türkiye'ye göç riskine karşı her türlü tedbiri aldıklarını söyledi. Bakan Çiftçi, saldırıların başlamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile toplantı yaptıklarını, göç konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

"Sınırlarımızda bir artış yok"

Çiftçi, İran sınırında Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı valilerinin sınır kapılarındaki durumu yakından takip ettiğini belirterek giriş-çıkış rakamlarını paylaştı ve şunları söyledi:

Mesela 3 Mart'ta ülkemize giriş sayısı 2 bin 32, çıkış bin 966. 2 Mart'ta giriş bin 754, çıkış bin 938. 1 Mart'ta giriş bin 224, çıkış bin 591. 28 Şubat'ta 4 bin 823 kişi giriş yapmış, 5 bin 50 kişi çıkmış. 5 tane sınır kapısı var o bölgede. Giriş ile çıkışlar aşağı yukarı birbirini dengeliyor. Olağanüstü sınırlarımızda bir artış yok. İl valilerimiz bunu takip ediyorlar.

İran şu anda bizim tarafa kendi ülke vatandaşlarının çıkışını durdurmuş durumda, ona izin vermiyor. Ama bizim vatandaşlarımız ve 3'üncü ülke vatandaşlarının çıkışına müsaade ediyor. Bizim taraftan da kendi ülke vatandaşlarının geçmesine müsaade ediyor. Bunların neticesinde stabil durum söz konusu. Sınırlarımızda, kapılarımızda olağanüstü bir hareketlilik yaşanmıyor. Yani şu anda tedirgin olmamızı gerektirecek durum söz konusu değil"