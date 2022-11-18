İçişleri Bakanı Soylu: 4 belediyenin terör örgütlerine neler yaptıklarını açıklayacağım

TBMM'de bakanlıkların bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un eleştirileri üzerine Bakan Soylu, geçen yıl yaptığı bütçe sunumunda bir değerlendirme ortaya koyduğunu hatırlatarak, “Bu değerlendirmeden sonra devletin işleyişi içinde elbette PKK’nın yönettiği belediyelere nasıl terör örgütleri sızdırılmış ve orayı yönetmişlerse acaba diğer belediyelerde de böyle bir durum söz konusu mudur diye yaptığımız değerlendirmede bir sonuca ulaştık” dedi.

“Bütün belediyelerde terör örgütlerine neler yapıldığını göstereceğim haftaya göstereceğim”

Ardından Soylu, Terör Soruşturmaları (Belediyeler) yazılı kırmızı bir defter alıp havaya kaldırarak şunları söyledi:



“Sonuç burada. Hiç kimseyi suçlamanın bir anlamı yok. Önümüzdeki hafta basın toplantısı ile açıkladığımda sizin söylediğinizin nasıl yalan olduğunu, belediyelerin nasıl terör örgütlerine peşkeş çekildiğini söylerim. Bütün belgeleri ile beraber Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, Ataşehir Belediyesi olmak üzere bütün belediyelerle ilgili terör örgütlerine neler yapıldığını göstereceğim. Hem anlaşma yapacaksın HDP ve PKK ile hem terör örgütlerinin üyelerini oraya koyacaksın hem de diyeceksin ki: Bunun suçlusu İçişleri Bakanlığıdır. Yok öyle.”



Daha sonra Özkoç, Soylu’ya, “Neden haftaya açıklıyorsun, burada açıkla” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Soylu, “Sana o keyfi bu akşam yaşatmayacağım, önümüzdeki hafta yaşatacağım” dedi.