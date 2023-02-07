İçişleri Bakanı Soylu: Kahramanmaraş'ta 941 bina yıkıldı

Bakan Soylu depremdeki son durum hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki 48 saatin çok önemli olduğunu vurgulayan Soylu özetle şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'ta şu ana kadar enkazlarda 2 bin arama kurtarma biriminin çalışıyor, Elbistan'da yoğun bir kar yağışı ve olumsuz koşullar var.

18 bin jandarma, 10 bine yakın polis bölgeye sevk ettik. Türk Silahlı Kuvvetleri de burada sevkini sürdürmektedir.

31 vali 70'in üzerinde kaymakam bölgede görevlendirilmiştir.

Eksiklikler olabilir, zamanla yarışıyoruz, burada onarıcı bir dil kullanmak lazım.

Hastanelerimize kısmi olarak elektrik verilebiliyor. Kahramanmaraş'ta 75 bin öğün yemek çıkarmayı gerçekleştirebildik.



Yağma haberleri var, böyle bir şey söz konusu değil. Birkaç münferit olay onların da faillerini biliyoruz.

Önümüzdeki 48 saat çok önemli, yollarda yoğunluk oluşmamalı.

1,5 gündür burdayız, en çok uğraştığımız birinci sorun yol meselesidir. İkincisi de yakıt meselesidir.



Bu bölgelere lojistik dışında gıda ve deprem araçlarının dışında özel araçlar gelinmezse biz de bölgeye daha hızlı müdahale sağlarız."