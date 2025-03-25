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İçişleri Bakanı: Yasa dışı gösterilerde bin 418 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde 19 Mart'tan bugüne bin 418 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
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İçişleri Bakanı: Yasa dışı gösterilerde bin 418 kişi gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı tarih olan 19 Mart'tan beri bin 418 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şöyle:

19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1.418 şüpheli gözaltına alındı.

Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak.

Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum.

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