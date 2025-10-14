İçişleri Bakanı Yerlikaya: Akdeniz gemisi, birazdan Gazze için yola çıkıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gazze'ye sağlanan yardımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Gazze İsrail'in zulmüne teslim olmadı. Bu güçlü irade ateşkes kapılarını aralayan en önemli etkenlerden biri oldu. Dün Mısır'da tarihi bir gün yaşandı. Dünya liderleri bir araya geldi. Cumhurbaşkanımız barış için zirveye katılarak niyet beyanını imzaladı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların son bulması için ülkemiz yoğun bir diplomasi yürütmüştür ve yürütmeye de devam etmektedir.

İşgalin ilk gününden itibaren tarihin doğru yanında yer aldık. Biz mazlumun yanında zalimin karşısındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkın ve adaletin sesi oldu. BM kürsüsünden insanlık görevinizi yerine getirin dedi."

"Gazze yeniden ayağa kalkacaktır"

"Türkiye Gazze'ye yönelik insani yardım seferberliğini ilk günden itibaren sürdürmektedir. İyilik gemisi bugün Gazze yolunda diyoruz. 900 ton yardım yüklü Akdeniz gemisi birazdan Gazze için yola çıkıyor. Gazze'nin yaraları derin ama umudu sarsılmaz. Gazze yeniden ayağa kalkacaktır. Türkiye olarak yeniden imar ve ihya sürecinde de tüm gücümüzle Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğiz. "