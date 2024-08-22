İçişleri Bakanı Yerlikaya, kadın idarecilerin sayısının artacağını belirtti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerek emniyet gerekse jandarma teşkilatında kadın idarecilerin sayısının artmaya devam edeceğini belirtti. Yerlikaya, ülkenin huzur ve güvenliğini kadın erkek el birliğiyle sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gerek emniyet gerekse jandarma teşkilatımızda kadın idarecilerimizin sayısı artmaya devam edecek. Ülkemizin huzur ve güvenliğini kadın erkek el birliğiyle sağlamaya devam edeceğiz" dedi.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanan Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir ve Sinop İl Emniyet Müdürü olarak atanan Sibel Kılıçoğlu'na yeni görevlerinde başarılar diledi. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Gerek emniyet gerekse jandarma teşkilatımızda kadın idarecilerimizin sayısı artmaya devam edecek. Ülkemizin huzur ve güvenliğini kadın erkek el birliğiyle sağlamaya devam edeceğiz."
Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanan Kıdemli Albay Sayın Gülden Mat Şakir’e ve Sinop İl Emniyet Müdürü olarak atanan Sayın Sibel Kılıçoğlu’na yeni görevlerinde başarılar diliyorum.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 22, 2024
Gerek Emniyet gerekse Jandarma Teşkilatımızda kadın idarecilerimizin sayısı artmaya devam… pic.twitter.com/0e73PS5ELd