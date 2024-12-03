İçişleri Bakanı Yerlikaya: Narkoçelik operasyonlarında 2 bin 248 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 3 haftada düzenlenen “Narkoçelik” operasyonlarında 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde, 890 bin 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve zehir taciri ile sokak satıcısı 2 bin 248 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi"

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince 3 bin 165 ekip, 8 bin 236 personel, 34 hava aracı ve 82 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 76 ilde Narkoçelik operasyonları düzenlendiğini belirten Yerlikaya, şunları ifade etti:

“Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Eğer çevrenizde uyuşturucu ile ilgili şüpheli bir durum fark ederseniz, 112’yi arayın. Biz gerekeni yapalım. Toplumumuzun geleceğini ve huzurunu tehdit eden zehir tacirlerine karşı hep birlikte duyarlı olmalı ve kararlı bir şekilde mücadele etmeliyiz.”