İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uyuşturucu ile bağlantılı 204 organize suç örgütü çökerttik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ordu'da gerçekleştirdiği Türkiye’nin Huzuru Toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelelerinin sürdüğünü dikkat çekerek "Okulların çevresinde Narko Timlerin sayısını artırdık" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasından satırbaşları şu şekilde:

"Uyuşturucu ile mücademizi sürüdürüyoruz. Uyuşturucuyu küresel bir felaket olarak görüyoruz. Dünyanın en sinsi düşmanı olan bu illetin göz aydınlığımız evlatlarımızdan uzak tutmak, onların uyuşturucu ağına düşmesini engellemek öncelikli görevlerimizdendir. Durmadan, duraksamadan yapılan bu mücadeledeki temel hedefimiz Türkiye'nin uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını sağlamaktır.

"Okul çevresindeki Narko TİM'lerin sayısını artırdık"

Torbacısından zehir tacirine kadar hangi büyüklükte olursa olsun hepsinin tepelerine çöküp, nefeslerini kesip adalete teslim ediyoruz. Başta geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere başımlılıkla mücadelede eğitim bilinçlendirme çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Okul etraflarındaki Narko TİM'lerin sayısını artırdık. En iyi narkotik polisi anne, narkolog gibi projelerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. 2024 yılında 8 milyon 750 bin kişiye bu projeler kapsamında eğitim ve bilinçlendirme çalışması yaptık.

'Uyuma' uygulamalarını telefonlarına indirmenizi istiyoruz

Altını çizmek istediğim çok önemli bir husu var o da önleyicilik. Yani suçu oluşmadan önlemek. Bunun için de tüm başlıklarında olduğu gibi uyuşturucuya karşı da millet olarak seferberlik ruhuyla tek vucüt olarak mücadele etmemiz elzemdir. Ülkemizin huzur ve güvenliği için bu mücadeleyi milletimizin her bir ferdi ile STK'larla, medyamızla, kanaat önderlerimizle, esnaflarımızla, öğretmenlerimizle, annelerimizle babalarımızla bir ve beraber olarak vermeliyiz. Çocuklara musallat olan torbacı mı gördünüz, okul önlerinde şüpheli biri ya da birileri mi var size bir telefon kadar yakınız. Hemen 112'yi arayın, bildirin. Güvenlik güçleri gereğini yapacaktır. Vatandaşlarımızın 'Uyuma' uygulamalarını telefonlarına indirmeleriniz istiyoruz. Yapılan tüm aratırmalar gösteriyor ki uyuşturucuda en önemli savunma hattımız evlerimiz. Mücadele evlerimizden başlıyor.

Ülkemizde bu kabine döneminde uyuşturucu ile mücadele verilerimizi sizinle paylaşmak istiyorum.

"Uyuşturucu ile bağlantılı 47 bin 112 şahıs tutuklandı"

4 Haziran 2023 tarihinden bugüne kadar uyuşturucu imal ve ticareti ile kullanma suçlarından dolayı 47 bin 112 şahıs tutuklandı. 21 bin 173 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

"204 organize suç örgütü çökerttik"

171,1 ton uyuşturucu madde 88,1 milyon adet uyuşturucu hap, 265 milyon kök kenevir ve kök skunk ele geçirildi. Bu dönemde toplam 204 narkotik suçlarına ilişkin organize suç örgütü çökerttik. Çökertilen bu organize suç örgütlerinden 21'i uluslararası 27'si ulusal, 27'si bölgesel, 129'u ise yerel.

"Kırmızı bültenle aranan 9 suç örgütü lideri ve üyesini yakaladık"

Uluslararası kırmızı bültenle aranan zehir taciri 69 suç örgütü lideri ve üyesini yakaladık. Yaptığımız girişimler neticesinde de ülkemizden yurt dışına kaçan 39 zehir tacirinin ülkemize iadesini sağladık."

Bakan Yerlikaya 'Narkoçelik-45' operasyonlarını paylaştı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 77 ilde uyuşturucu imalat ve ticaretine yönelik 'Narkoçelik-45' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 6 bin 497 ekip ve 16 bin 168 personelin katılımıyla son 3 haftada gerçekleştirilen, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeğin kullanıldığı operasyonlarda 2 bin 587 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 244 bin 148 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.