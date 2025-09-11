  1. Ekonomim
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan emniyet atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan emniyet atamalarına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet atamalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı atamaları çerçevesinde; Serdar Büyükleblebici Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkan Vekili, Ünsal Hayal Özel Harekat Başkanı, Ümit Mutlu Trafik Başkanı, Yusuf Topcan Terörle Mücadele Daire Başkanı, Fikret İşgören Koruma Daire Başkanı, Mehmet Umutlu Destek Hizmetleri Daire Başkanı, Murat Çelik TBMM Koruma Daire Başkanı, Fatih Yalçın Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı, Güven Çopur Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı, Mustafa Akdam Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak atanmıştır." ifadesini kullandı.

Yerlikaya şunları kaydetti: 

"Bugüne kadar görev yapan değerli Daire Başkanlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Yeni görevlerine atanan ve görev yeri değişen mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum.

Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

