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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan kayyum açıklaması: Türkiye Cumhuriyeti yasaları bunu emrediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son aylarda yaşanan kayyum atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Terör suçundan bir belediye başkanı ceza alır ya da tutuklanırsa, o belediye başkanı geçici olarak görevden alınır. Türkiye Cumhuriyeti yasaları bunu emrediyor. Her türlü suçla ve suçlularla mücadele etmek, öncelikli görevimizdir" dedi.

Haber Merkezi
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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan kayyum açıklaması: Türkiye Cumhuriyeti yasaları bunu emrediyor
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kayyum atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mardin'de düzenlenen Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katılan ve ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, kayyum atamalarını savundu. 

"Suç ve suçlularla mücadele etmek, öncelikli görevimiz"

"Hiç kimse terörle Türkiye’ye diz çöktüremez" diyen Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: 

"Kimse bu aziz millete hain emellerle bedel ödetemez. Ne Mardin’imizde Ne Türkiye’nin hiçbir bölgesinde ne de sınırlarımızın ötesinde, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine, devletimizin bütünlüğüne saldıran, hiçbir terör örgütünün barınmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz.

Aziz milletimize söz verdiğimiz gibi o hainlerin inlerini başlarına yıkacağız. Bu mücadeleyi, hiç kimse, hiçbir kurum, özellikle halkın oylarıyla seçilen, görevi yasalarımızla belirlenmiş olan belediyeler sekteye uğratamaz. Buna biz izin vermeyiz. Terör suçundan bir belediye başkanı ceza alır ya da tutuklanırsa, o belediye başkanı geçici olarak görevden alınır. Türkiye Cumhuriyeti yasaları bunu emrediyor. Bizim iç güvenlik anlayışımız nettir, duruşumuz bellidir. Her türlü suçla ve suçlularla mücadele etmek, öncelikli görevimizdir."

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