İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan TUSAŞ açıklaması: Hangi terör örgütü olduğunu sizlerle paylaşacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

"Biri kadın biri erkek olmak üzere iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef 4 şehidimiz bulunmakta ve 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır.

"Hangi terör örgütü olduğunu paylaşacağız"

Terörü lanetliyoruz. Kimlik çalışmaları neticelendiğinde hangi terör örgütü olduğunu sizlerle paylaşacağız.

İlk anından itibaren sayın Cumhurbaşkanımıza burada yapılan operasyon ve etkisiz hale getirinceye kadar olan süreçleri bilgi arz ettik. Hep birlikte çok büyük üzüntü duyuyoruz.

"Milletimizin iradesi ve gücü her zaman galip gelecek"

TUSAŞ'a ve tüm aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

Milli birliğimize, beraberliğimize tüm pusu kuruyorsa hiç durmadan duraksamadan azim ve kararlılıkla nefeslerini kesmekte kararlıyız. Devletimizin ve milletimizin iradesi ve gücü her zaman galip gelecektir. Hiçbirimizin şüphesi olmasın."

TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, saat 15.26'da terör saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırı ile birlikte TUSAŞ'tan patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk patlamanın ardından silah sesleri ve patlamalar devam etti. Saldırıdan hemen sonra özel harekat tesise gelerek geniş çaplı operasyon başlattı.

Olay yerinden ilk görüntülerde, iki teröristin bir taksiden inerek, sivillere ateş etmeye başladığı ve ardından tesise yöneldiği görüldü.

Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, yaralıların Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi ile Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine sevk edildiğini açıkladı.

Tedbiren kontrollü patlamalar gerçekleştiriliyor

TUSAŞ'ın çevresinde saldırı sonrasında patlamalar gerçekleşti. Panik yaratan patlamaların şüpheli paketler nedeniyle önlem amaçlı kontrollü patlamalar olduğu anlaşıldı. Olay yerinde kontrollü patlamalara ilişkin anonslar yapıldı.

TUSAŞ çevresinde güvenlik sağlandı

TUSAŞ çevresine çok sayıda güvenlik görevlisi geldi. Özel harekattan, Jandarma ekiplerine kadar pek çok görevli bölgeye sev edildi. TUSAŞ çevresinde güvenliğin sağlandığı bildirildi.