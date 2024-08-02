  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın evinde 'yabancılara kayıtlı ikamet adresi çıktı' haberlerine açıklama
Takip Et

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın evinde 'yabancılara kayıtlı ikamet adresi çıktı' haberlerine açıklama

Göç İdaresi Başkanlığı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın adresinde "iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı" haberleriyle ilgili, 9 Mayıs’ta yanlış adres beyanının tespit edildiğini ve gerekli işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın evinde 'yabancılara kayıtlı ikamet adresi çıktı' haberlerine açıklama
Takip Et

Konuyla ilgili Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, "9 Mayıs 2024'te yanlış adres beyanıyla ilgili durum Göç İdaresi Başkanlığımızca tespit edilmiş olup konuya ilişkin 10 Mayıs 2024'te mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Mülkiye müfettişinin ilk tespitleri doğrultusunda N.N. ve A. H. adlı 2 Azerbaycanlı askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Şok iddia: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın evinden iki yabancının ikameti çıktıŞok iddia: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın evinden iki yabancının ikameti çıktıGündem

 

Gündem
Bursa'ya giden Ajet uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
Bursa'ya giden Ajet uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
Instagram ne zaman açılacak? Erişim engeline ilk resmi açıklama!
Instagram ne zaman açılacak? Erişim engeline ilk resmi açıklama!
Muhalefetten instagram yasağına sert tepki
Muhalefetten instagram yasağına sert tepki
Özgür Özel'den fındık alım fiyatı açıklaması: Üreticiye, fındıkla yaşayan bu kentlere ihanettir
Özgür Özel'den fındık alım fiyatı açıklaması
Bakan Yerlikaya: 3 gündür devam eden DEAŞ operasyonlarında 99 şüpheli yakalandı
3 gündür devam eden DEAŞ operasyonlarında 99 şüpheli yakalandı
THY, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na uçuş başlatacak
THY, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na uçuş başlatacak