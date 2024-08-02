İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın evinde 'yabancılara kayıtlı ikamet adresi çıktı' haberlerine açıklama

Konuyla ilgili Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, "9 Mayıs 2024'te yanlış adres beyanıyla ilgili durum Göç İdaresi Başkanlığımızca tespit edilmiş olup konuya ilişkin 10 Mayıs 2024'te mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Mülkiye müfettişinin ilk tespitleri doğrultusunda N.N. ve A. H. adlı 2 Azerbaycanlı askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri yer aldı.