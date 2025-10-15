  1. Ekonomim
İçişleri Bakanlığı, 65 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına 65 kaymakam adayı alınacağını, başvuruların 23-30 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ilana göre, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına sınavla 65 kaymakam adayı alınacak.

Başvurular, 23-30 Ekim 2025'te ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ya da mobil uygulama veya başvuru merkezleri aracılığıyla yapılacak.

Sınav, 6 Aralık 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

İlana ilişkin detaylara, İçişleri Bakanlığının sitesinden ulaşılabiliyor.

