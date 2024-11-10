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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Güvenlik güçlerine saldıran 253 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı gösteri ve eylemlerde güvenlik güçlerine taş atan ve fiziki saldırıda bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 226’sı terör, 27’si güvenlik suçlarından olmak üzere toplam 253 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Haber Merkezi
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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Güvenlik güçlerine saldıran 253 kişi yakalandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerimize taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226’sı Terör Suçlarından, 27’si Güvenlik Suçlarından olmak üzere toplam 253 şüpheli şahıs yakalandı.

Açıklama yapıldı

İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve Güvenlik Şube Müdürlüklerince yakalanan ve adli makamlarca;

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet ve Görevli Memura Mukavemet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden;

33’ü tutuklandı. 37’si hakkında adli kontrol kararı ve 3’ü hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" denildi.

 

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