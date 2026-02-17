İçişleri Bakanlığı Birim Amirleri Toplantısı yapıldı

  1. Ekonomim
İçişleri Bakanlığı Birim Amirleri Toplantısı, Bakan Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda terörle mücadele başta olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamaya göre toplantıda terörle mücadele, asayiş, organize ve siber suçlarla mücadele, uyuşturucu ile mücadele, trafikte can güvenliği ve göç yönetimi gibi birçok başlıkta yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca afetlere hazırlık, nüfus ve sivil toplum hizmetlerinin geliştirilmesi, kamu binalarının tamamlanması, uluslararası iş birlikleri ve sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu konularında izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Açıklamada, vatandaşların huzuru ve güvenliği için tüm birimlerle koordinasyon içinde kararlılıkla çalışmaya devam edileceği vurgulandı.

