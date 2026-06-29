İçişleri Bakanlığı duyurdu: 134 PKK/BTÖ mensubu ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmaları kapsamında terör örgütü PKK/BTÖ mensuplarının teslim olmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, çalışmalar sonucunda 2’si gri, 1’i sarı kategoride olmak üzere toplam 134 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olmasının sağlandığı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Bu yılbaşından itibaren yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 2’si Gri, 1’i Sarı kategoride olmak üzere toplam 134 PKK/BTÖ mensubunun teslim olması sağlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 2026 yılı içerisinde 134 (1’i sol) terör örgütü mensubu, ikna yoluyla güvenlik güçlerimize teslim oldu.

Teslim olan terör örgütü mensuplarının;

-115’i tutuklandı.

-14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

-5'inin adli işlemleri devam ediyor.

İkna çalışmaları ve operasyonlar sürüyor

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi, güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürüyoruz. Aziz milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini hedef alan terör örgütlerine karşı mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Kahraman Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımız ile emeği geçenleri tebrik ediyoruz.