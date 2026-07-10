İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 54 suçlu Türkiye'ye iade edildi

Yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan 54 şüpheli, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen uluslararası operasyonlarla Türkiye'ye getirildi. İade edilen şüphelilerden 29'unun Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası düzeyde arandığı, 25'inin ise ulusal seviyede aranan isimler olduğu açıklandı.

Gürcistan'dan Almanya'ya dev operasyon

Bu kapsamda; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., S.O., Y.T., S.K., F.M., S.M., N.A., S.B., H.K., M.D., Y.B., B.D., L.T., T.Y., B.M., F.E., H.İ.Ç., Ü.M., N.T., K.N., Ç.Y., D.B., C.B., A.D., S.Ö., U.Ç., B.K., Ö.T. ve Y.L.'nin Türkiye'ye getirildiği ifade edildi.

Bakanlık ulusal seviyede aranan M.A., S.B., M.A., Ü.K., H.M., F.C., S.Y., M.Ö., B.B., G.B., H.U., N.A., M.A., G.K., H.Ç., K.C., H.K., İ.U., A.İ., B.K., B.A., K.Y., B.Y., H.A. ve Ü.G. isimli şüphelilerin de Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi.

Şüphelilerden 38'inin Gürcistan'da, beşinin Almanya'da, ikisinin Azerbaycan'da yakalandığı belirtildi. Diğer şüphelilerin ise Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalandığı kaydedildi. Türkiye'ye iadesi sağlanan şüphelilerin tasarlayarak cinayet, uyuşturucu, parada sahtecilik, fuhuş ve insan ticareti gibi suçlamalarla arandığı bildirildi.