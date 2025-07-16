İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarih ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Ne oldu?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 10 Temmuz’da Şile Belediyesi’ne operasyon düzenledi.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında CHP’li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, Belediye Hukuk İşlerinden Sorumlu avukat Ali Şafak ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan bulunuyordu.

Şile Belediyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Avukat Ali Şafak’ın, yapı ruhsatlarının verilmesi karşılığında 20 bin Euro’yu rüşvet olarak aldığı esnada hakkında suçüstü yapılarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Avukat Şafak ifadesinde Şile Belediyesi ile 2025 yılı Mart ayında avukatlık danışmanlık sözleşmesi yaptığını belirtti. Belediye Zabıta Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü ve Planlama Müdürlüğü ile ilgili hukuki sorulara cevap vermekle görevli olduğunu söyledi.

Kabadayı: “Yetkileri yardımcılarıma devrettim”

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede göreve geldiğinde yetkileri yardımcılarına devrettiğini söyledi, yapılan usulsüz işlemler hakkında bilgisi bulunmadığını iddia etti.

Kabadayı “Bazı bölümlerde beyanlarda başkan olarak tabir edilen kişi ben değilim. Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak’tır” dedi. Başkan yardımcısının sorumluluğunda gerçekleşen işlemlerden haberdar olmadığını belirtti.

Savcılık ifadelerinin ardından 5 kişi tutuklandı

Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan’ı tutuklandı.

Diğer şüpheli Aslı Kotan ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. Böylece operasyondan sonra 5 kişi cezaevine gönderildi.

“Serbest kalırlarsa suç unsurlarını yok edecekler” iddiası

Savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında şüphelilerin ifadelerinde birbirleriyle çelişkili beyanlar verdiği öne sürüldü. Rüşvet suçuna ilişkin delillendirilen somut olaylardan haberdar olmadıklarını beyan ettikleri belirtildi.