İçişleri Bakanlığı, Fatoş Pınar Türker’in "çıplak arama" iddiasıyla ilgili inceleme başlattı

İçişleri Bakanlığı, İBB davasında tutuklu yargılanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in dile getirdiği "çıplak arama" iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruştuma kapsamında Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirildiği de belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Pınar Türker'in adı verilmezken şunlar kaydedildi:

"Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirilmiştir."

Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır.



Söz konusu… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 12, 2026

Emniyet reddetmişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, iki gün önce yaptığı açıklamada Fatoş Pınar Türker’in anlattıklarını reddetmiş ve "Bahse konu olayda da şahsın gözaltı süreci boyunca gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulama söz konusu olmamış ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulunmuştu.